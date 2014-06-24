Порошенко не делегировал в Донецк Шуфрича и Медведчука - Чалый

Об этом заявил заместитель главы АП Валерий Чалый в программе "Свобода слова", сообщает ТВі.

"Я считаю, что было найдено интересное решение, когда второй президент Украины Леонид Кучма включился в эту работу, и это единственный представитель, который был от президента. Все остальные переговорщики – не украинские представители", – сказал Чалый.

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Он уточнил, что участие в консультациях принимают три стороны: первая – ОБСЕ, вторая сторона – Зурабов, третья сторона – Украина.

Вместе с тем российские СМИ распространили информацию о том, что Медведчук и Шуфрич участвуют в переговорах по поручению президента Петра Порошенко.