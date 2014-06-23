Генпрокурор назначил себе заместителя
22:58, 23 июня 2014Политика
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Генпрокурор Виталий Ярема назначил своим заместителем Анатолия Даниленко.
Ярема назначил своим заместителем Анатолия Даниленко / Фото: УНИАН
Соответствующая информация размещена на сайте ГПУ.
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Кроме того, Андрея Телиженко назначен заместителем начальника информационно-аналитического отдела управления обеспечения связей с общественностью и средствами массовой информации.
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