Генпрокурор назначил себе заместителя

22:58, 23 июня 2014
Политика
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Генпрокурор Виталий Ярема назначил своим заместителем Анатолия Даниленко.

Фото: УНИАН

Соответствующая информация размещена на сайте ГПУ.

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Кроме того, Андрея Телиженко назначен заместителем начальника информационно-аналитического отдела управления обеспечения связей с общественностью и средствами массовой информации.

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