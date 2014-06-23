Генпрокурор назначил себе заместителя

Генпрокурор Виталий Ярема назначил своим заместителем Анатолия Даниленко.

Соответствующая информация размещена на сайте ГПУ. Читайте такжеВР поддержала назначение нового генпрокурора и главы МИД Кроме того, Андрея Телиженко назначен заместителем начальника информационно-аналитического отдела управления обеспечения связей с общественностью и средствами массовой информации.

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