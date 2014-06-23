За сутки боевики 8 раз напали на блокпосты и колонны военной техники - спикер АТО
За минувшие сутки боевики совершили 8 нападений на блокпосты и колонны военной техники сил АТО.
За минувшие сутки боевики осуществили в зоне АТО 4 нападения на блокпосты и 4 нападения на колонны военной техники, в результате 5 украинских военнослужащих и 1 пограничник получили ранение.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев на пресс-конференции в Киеве.
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«За прошлые сутки в шести определенных районах Донецкой и Луганской областей, где находятся силы АТО, произошли нападения на блокпосты и колонны военной техники», - отметил пресс-офицер.
«В целом произошло 4 нападения на блокпосты и 4 нападения на колонны военной техники, которые двигались по определенным маршрутам в рамках ротации сил АТО», - добавил он.
«В результате этих действий боевиков получили ранение 5 украинских военнослужащих, а также 1 представитель пограничной службы», - сообщил Селезнев.