В Минобороны говорят, что пленную летчицу вот-вот освободят

Об этом заявил руководитель управления прессы Минобороны Богдан Сенник, сообщает ТСН.

При этом в Минобороны не говорят, как и на кого обменивать пленную женщину-офицера - это тайна, пока продолжается война.

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"В большинстве случаев идет вопрос об обмене. Министр занимается всеми вопросами лично. Недавно был у него на совещании. У него на столе лежит одна из папок по Надежды Савченко. Освобождение должно быть в ближайшее время", - заявил Сенник.

Террористы считают Савченко опытным снайпером. На Луганщине Надежда была добровольцем - воевала в составе батальона "Айдар" и почти месяц обороняла Украине наравне с мужчинами.

Как известно, ранее террористы требовали за ее освобождение свободы для четырех своих боевиков.