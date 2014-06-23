Шахтеры «Комсомольца Донбасса» требуют от сторон конфликта сложить оружие

Об этом они заявили во время митинга, состоявшегося сегодняв городе Кировском Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДТЭК, более тысячи горняков в день годовщины начала Великой Отечественной войны прошли маршем от предприятия к центру города

В митинге приняли участие шахтеры первой и второй смены, многие из которых вчера находились либо под землей, либо пытались попасть на предприятие, когда его захватили вооруженные люди на БТР с символикой ДНР.

Участники митинга держали в руках транспаранты с лозунгами «Шахтерам нужен мир», «Шахтеры за мир, стабильность и порядок!».

«Шахтеры считают, что все противоборствующие стороны должны прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров и приступить к решению проблем мирным путем. Остановка стратегически важных для экономики региона предприятий, таких как шахты – недопустима и пагубно скажется на всех участниках противостояния», - отмечается в сообщении.

На площади в городе к шахтерам присоединились сотни жителей. Многие люди были возмущены вчерашним вооруженным нападением на предприятие, похищением двух руководителей и грабежом.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в 11 утра вооруженные люди на БТР и грузовике с символикой ДНР напали на ДТЭК «Шахта Комсомолец Донбасса».

Они обстреляли здание, забрали автопарк предприятия из 22 автомобилей (13 КрАЗов, 5 Газелей, 4 легковых авто) и перекрыли дорогу к шахте.

700 горняков первой смены пришлось эвакуировать на поверхность, а шахтеры второй смены не смогли попасть на работу.

Вооруженные представители ДНР забрали с собой директора Николая Еремина и заместителя директора по производству Андрея Вашуру.

Вечером 21 июня их удалось освободить. А 22 июня они вышли на работу и также приняли участие в митинге.

В результате нападения разгромлены помещения административного здания ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса: выбиты стекла, на стенах видны следы пуль, выломаны двери в кабинеты, сорваны банкоматы с заработной платой, которую шахтеры должны были получить в понедельник.

По информации очевидцев, вооруженные захватчики забирали оргтехнику и личные ценные вещи, которые находили – ноутбуки, фотоаппараты, обыскивали людей, забирали деньги и мобильные телефоны, забирали личный автотранспорт работников.

Справка. ДТЭК - крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. Генеральный директор ДТЭК – Максим Тимченко. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

Основной продукцией ДТЭК является электроэнергия. В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.

Отпуск электроэнергии генерирующими предприятиями ДТЭК в 2013 году составил 53,0 млрд кВт∙ч, передача электроэнергии по сетям – 56,9 млрд кВт∙ч, добыча угля предприятиями – 41,4 млн тонн, объем обогащения угля – 29,3 млн тонн. ДТЭК экспортирует электроэнергию в 6 стран, угольную продукцию – в 36 стран мира. Консолидированная выручка ДТЭК в 2013 году составила 92,8 млрд грн, чистая прибыль – 3,3 млрд грн.