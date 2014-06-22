Проукраинская активистка заявила, что ее избили российские актеры

Об этом сообщил пианист Павел Гинтов со слов самой Бардаковой на своей странице в Facebook.

"Возвращаясь вечером в гостиницу, на одной из летних площадок они (Бардакова и ее муж - ред.) заметили компанию людей, в которой узнали знаменитого режиссера и "подписанта" (деятель культуры, подписавший письмо в поддержку агрессии России против Украины - ред.) Станислава Говорухина", - пишет Гинтов.

По его словам, Бардакова в Нью-Йорке "прославилась как гроза "подписантов" - она была организатором акций протеста против приезда Гергиева и Спивакова.

"Узнав Говорухина, она подошла к нему, поздоровалась и вежливо спросила, зачем он подписал известное письмо. Говорухин не ответил, но Валин вопрос вызвал очень бурную реакцию у его свиты. Завязалась словесная перепалка со стандартным набором - "фашисты", "ничтожества", "как вы смеете приставать к гению", "Крым всегда был русским" и т.д.", - сообщает пианист.

Читайте такжеВ Одессе увековечили "жертву националистов" Говорухина в виде скорпионаПотом, пишет Гинтов, человек, в котором потерпевшая активистка узнала известного актера Федора Добронравова, схватил ее мужа за горло, двое других повалили его на землю и стали избивать.

"Валя попыталась вмешаться, тогда досталось и ей: сломанный палец - вот цена встречи с деятелями культуры... Нападавших было семеро. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы случайный прохожий не вызвал полицию. Полиция, впрочем, судя по всему всеми силами пытается избежать проблем со знаменитым российским гостем, которые могут перерасти в международный скандал. Полицейские записали показания присутствующих (в том числе постороннего свидетеля, который их вызвал), никого не задержали и пообещали, что будут "разбираться", - завершил Гинтов.

Сама Бардакова в комментариях подтвердила, что среди нападавших был актер Добронравов.