На Львовщине 23 июня объявлено Днем траура

Завтра, 23 июня, на Львовщине будут прощаться с погибшими во время антитеррористической операции 19 июня под пгт Ямполь Краснолиманского района Донецкой области военнослужащими 24-й отдельной Железной механизированной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, подписано соответствующее распоряжение об объявлении 23 июня в области Днем траура.

Читайте такжеБойцы АТО освободили от террористов Ямполь и КировскВ частности, рекомендовано в знак скорби по погибшим приспустить Государственные флаги Украины с траурной лентой на административных зданиях органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений, государственных предприятий, учреждений, организаций на территории области.

Также предлагается районным государственным администрациям, органам местного самоуправления отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле - и радиопередач Львовской областной государственной телерадиокомпании.