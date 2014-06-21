На Донбассе террористы обстреливают блокпосты сил АТО - Тымчук

В районе Славянска террористы обстреливают блокпосты сил АТО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», не смотря на прекращение огня со стороны сил АТО, террористы активно проводят обстрелы позиций украинских силовиков. В районе Славянска обстреляны три блок-поста сил АТО. Обстрел проводился из гранатометов, минометов и стрелкового оружия", - пишет он.

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Тымчук отмечает, что также был обстрелян блокпост силовиков близ с.Кривая Лука (Краснолиманский район, Донецкая обл.). Военнослужащие открыли огонь в ответ.

"Кроме того, в районе проведения операции боевики напали на колонну снабжения сил АТО. Атаку удалось отбить. Среди украинских силовиков есть раненые", - добавляет он.