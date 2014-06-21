Путин поддержал прекращение огня на Донбассе, но засомневался в жизнеспособности плана Порошенко
Президент РФ считает, что мирный план Порошенко без начала переговорного процесса не будет жизнеспособным.
Президент России Владимир Путин считает, что план мирного урегулирования президента Украины Петра Порошенко без практических действий, направленных на начало переговорного процесса не будет жизнеспособным и реалистичным.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.
«Путин поддерживает решение Президента Украины Петра Порошенко о прекращении огня на юго-востоке Украины, а также объявленное им намерение предпринять ряд конкретных шагов для достижения мирного урегулирования. Вместе с тем глава Российского государства обращает внимание на то, что предложенный план без практических действий, направленных на начало переговорного процесса, не будет жизнеспособным и реалистичным», - говорится в сообщении.
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Путин считает недопустимой ситуацию, когда уже после приказа о прекращении огня в результате продолжающегося противоборства с украинской стороны на территорию России попадают и взрываются боеприпасы, что наносит не только имущественный ущерб, но и подвергает опасности жизнь и здоровье российских граждан.
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«Объявленный мирный план Петра Порошенко не должен носить характер ультиматума ополченцам. Возможность, которая открывается с прекращением боевых действий, должна быть использована для начала конструктивных переговоров и достижения политических компромиссов между противоборствующими сторонами на востоке Украины», - говорится в сообщении.
Президент России призывает конфликтующие стороны прекратить любые боевые действия и сесть за стол переговоров, отметили в пресс-службе Кремля.