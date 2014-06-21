Путин поддержал прекращение огня на Донбассе, но засомневался в жизнеспособности плана Порошенко

Президент России Владимир Путин считает, что план мирного урегулирования президента Украины Петра Порошенко без практических действий, направленных на начало переговорного процесса не будет жизнеспособным и реалистичным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Путин поддерживает решение Президента Украины Петра Порошенко о прекращении огня на юго-востоке Украины, а также объявленное им намерение предпринять ряд конкретных шагов для достижения мирного урегулирования. Вместе с тем глава Российского государства обращает внимание на то, что предложенный план без практических действий, направленных на начало переговорного процесса, не будет жизнеспособным и реалистичным», - говорится в сообщении.

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Путин считает недопустимой ситуацию, когда уже после приказа о прекращении огня в результате продолжающегося противоборства с украинской стороны на территорию России попадают и взрываются боеприпасы, что наносит не только имущественный ущерб, но и подвергает опасности жизнь и здоровье российских граждан.

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«Объявленный мирный план Петра Порошенко не должен носить характер ультиматума ополченцам. Возможность, которая открывается с прекращением боевых действий, должна быть использована для начала конструктивных переговоров и достижения политических компромиссов между противоборствующими сторонами на востоке Украины», - говорится в сообщении.

Президент России призывает конфликтующие стороны прекратить любые боевые действия и сесть за стол переговоров, отметили в пресс-службе Кремля.