Боевики захватили шахту Ахметова с 700-ми шахтерами под землей

В 11 утра неизвестные вооруженные люди на БТР и грузовике с символикой ДНР ворвались на территорию ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса. Угрожая оружием, они положили сотрудников админздания лицом вниз, изъяли мобильные телефоны. В этот момент в шахте находились более 700 человек.

Об этом говорится на сайте ДТЭК.

Часть представителей ДНР ворвались в административное здание и, угрожая оружием руководству шахты, вымогали деньги и транспорт. Поскольку наличные средства на шахте отсутствовали, ДНРовцы проникли в гараж и на автостоянку. В итоге изъят почти весь автопарк шахты: 13 КрАЗов для перевозки горной породы, 5 автомобилей ГАЗ Газель и 4 легковых автомобиля. Также захватчики вскрыли два банкомата, находившиеся на территории шахты.

Другая часть вооруженных ДНРовцев заблокировала дорогу к шахте, из-за чего на работу не смогла попасть вторая смена шахтеров, около 800 человек. Люди попытались пройти через кордон вооруженных людей, но ДНРовцы открыли стрельбу.

«Это далеко не первый вооруженный захват угольного предприятия представителями ДНР на территории Донецкой области. Но сегодня было вооруженное нападение на одну из крупнейших шахт, которая одновременно является сверхкатегорийной по газообильности. На таких шахтах любая стрельба, любой огонь, любая нестабильность - это угроза жизни шахтеров. Единовременно в шахте работают порядка 700 человек. Любой взрыв на поверхности, сбой в электроснабжении мог бы привести к страшной трагедии», - сказал директор по углю и обогащению ДТЭК Андрей Смирнов.

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Повторение подобных действий приведет к остановке шахты, отсутствию поставок угля на электростанции и разрушению энергосистемы страны.