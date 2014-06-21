Кабмин хочет воспользоваться прекращением огня на Донбассе: возобновить выплаты пенсий и зарплат

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк дал поручение относительно реализации мирного плана президента по урегулированию ситуации в восточных регионах Украины.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Отмечается, что Кабинет министров Украины поддерживает план президента Украины по мирному урегулированию ситуации в восточных регионах Украины и сделает все от него зависящее для его реализации.

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«Украина доказала, что готова защищать свою независимость и целостность, своих граждан с оружием в руках. Однако если есть шанс решить конфликт мирным путем, мы должны воспользоваться этим шансом», - отметили в КМУ и заверили, «правительство сделает все возможное для реализации мирного плана президента и безотлагательного воплощения в жизнь его положений, которые находятся в компетенции Кабинета министров». В частности, уже сейчас правительство готово на освобожденных от террористов территориях, где появляется хоть малейшая возможность, начинать работы по помощи пострадавшим, восстановлению инфраструктуры, водо- и газоснабжения, электрообеспечения, возобновлению работы органов власти, обеспечению правопорядка, прав и свобод граждан.

Правительство намерено воспользоваться прекращением огня для возобновления выплат пенсий, зарплат и других социальных выплат тем, кто из-за действий террористов был лишен этой возможности. Премьер-министр Украины отдал соответствующие поручения Министерству внутренних дел, Министерству финансов и социальной политики.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июня 2014 года «О Плане президента Украины по мирному урегулированию ситуации в восточных регионах Украины».

План введен с 22.00 20 июня по 22.00 27 июня 2014 года.

План состоит из 15 шагов и предусматривает гарантии безопасности, для всех участников переговоров, освобождение от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений, а также освобождение заложников.

В частности, планируется создать 10-километровую буферную зону на украинско-российской государственной границе. Предусмотрен вывод незаконных вооруженных формирований, создание гарантированного коридора для выхода российских и украинских наемников, разоружение.

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Также планируется создать в структуре МВД подразделения для осуществления совместного патрулирования.

Согласно плану, незаконно удерживаемые административные здания в Донецкой и Луганской областях должны быть освобождены. Среди шагов также - возобновление деятельности местных органов власти, возобновления центрального теле- и радиовещания в Донецкой и Луганской областях.

План предусматривает шаги по децентрализации.