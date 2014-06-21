Президент России Владимир Путин привел в полную боевую готовность войска Центрального военного округа с целью провести внезапную комплексную проверку боевой готовности всех его воинских частей.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны РФ, об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«В соответствии с его распоряжением сегодня с 11:00 мск войска Центрального военного округа, а также соединения и воинские части, дислоцирующиеся на его территории, приводятся в боевую готовность «Полная», - сказал Шойгу.

По его словам, проверка пройдет с 21 по 28 июня. В ходе внезапной проверки ЦВО 98-я воздушно-десантная дивизия будет переброшена из Иваново и Челябинской области, где будет проведена выброска воздушного десанта на Чебаркульском полигоне. В ходе проверки предполагается отработать вопросы планирования применения группировки войск, выдвижения войск комбинированным способом на большие расстояния, развертывания систем управления и материально-технического обеспечения.

Шойгу также распорядился, чтобы о внезапной проверке боеготовности войск были проинформированы военные атташе иностранных государств. «Возвращение войск в пункты постоянной дислокации завершить до 1 июля», - сказал он.

К проверке будет привлечено свыше 65 тыс. личного состава, около 5,5 тыс. единиц вооружения и техники, более 180 самолетов и около 60 вертолетов

Как сообщал УНИАН, 19 июня депутат госдумы РФ, верховный атаман союза казачьих войск России и зарубежья Виктор Водолацкий сообщил, что Шойгу в ходе «правительственного часа» в Госдуме сообщил российским депутатам о переводе Вооруженных сил России на границе с Украиной в повышенную боевую готовность.