Трое украинских офицеров стали Героями посмертно

Президент Украины прошлой ночью подписал указ о присвоении посмертно звания Героев Украины трем украинским офицерам, сообщает ТСН.

Еще 90 украинских силовиков, в соответствии с указом президента, получат различные ордена.

Напомним, что 29 мая террористы выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса попали в украинский военно-транспортный вертолет "МИ-8". На борту было двенадцать человек: шестеро спецназовцев МВД и шестеро гвардейцев.

Читайте такжеПод Славянском террористы сбили вертолет: погибли около 10 военных с генералом Кульчицким

Среди них и руководитель управления боевой и специальной подготовки Национальной гвардии Украины, генерал-майор Сергей Кульчицкий.

Между собой, бойцы на передовой АТО называли его настоящим боевым генералом.

"Ан-30" вблизи Славянская боевики подбили, по неподтвержденной информации, из новейшего российского ПЗРК "Ива". Командиру самолета удалось забрать огненную машину от населенного пункта.

3 июня подразделение разведчиков-десантников 95-ой отдельной аэромобильной бригады на окраине Славянска принял бой против террористов. Командир 1-го батальона Тарас Сеник, прикрывал своих бойцов, пока в него не попала пуля снайпера.