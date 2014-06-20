США ввели санкции против семи лидеров террористов



Об этом в Вашингтоне на брифинге сообщил официальный представитель администрации США, сообщает собственный корреспондент агентства УНИАН.

"Казначейство опубликовало новые санкции США против семи сепаратистских лидеров. Это украинцы, которые принимали активное участие в сепаратистском движении в Восточной Украине", - отметил он.

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Высокопоставленный чиновник США также назвал их имена. Это - Вячеслав Пономарев, самопровозглашенный мэр Славянска, Денис Пушилин, лидер группы, которая называет себя Донецкой Народной Республикой, Игорь Гиркин, известный как Стрелок, который называет себя главнокомандующим Донецкой Народной Республики, Валерий Болотов, губернатор контролируемой сепаратистами Луганской области.

Также в списке фигурируют Андрей Пургин, самопровозглашенный глава совета правительства Донецка, Сергей Меняйло, "действующий губернатор Севастополя и Валерий Кауров, так называемый "президент Новороссии".