ВР до осени продлила работу ВСК по расследованию гибели граждан в Одессе, Мариуполе и на востоке Украины

Парламент принял постановление о предварительном отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов гибели граждан в Одессе, Мариуполе, а также в других городах Донецкой и Луганской областей Украины (№ 4094).

Как передает корреспондент УНИАН, документ поддержали 228 народных депутатов из 288, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно постановлению, депутаты приняли к сведению предварительный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов гибели граждан в городах Одессе, Мариуполе, а также в других городах Донецкой и Луганской областей.

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С целью дальнейшего расследования фактов гибели граждан в Одессе, Мариуполе, а также в других городах Донецкой и Луганской областей, предполагается продолжить работу Временной следственной комиссии на четыре месяца со дня принятия этого постановления в соответствии с задачами, предусмотренными постановлением Верховной Рады от 13 мая 2014 № 1264-VII.

Отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе предусматривается заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позднее 5 сентября 2014 года.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

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На заседании парламента отчет ВСК не представлялся.

Как сообщал УНИАН, ВР 13 мая создала ВСК по расследованию фактов убийств мирных граждан в городах Одессе, Мариуполе и Красноармейске, а также в других городах на юге и востоке Украины.

Председателем ВСК избран депутат от Партии регионов Антона Киссе.