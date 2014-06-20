За прошедшие сутки в зоне АТО погибли 13 украинских военнослужащих
За прошедшие сутки в зоне АТО погибли 13 украинских военнослужащих - 12 военнослужащих вооруженных сил и боец Национальной гвардии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Владимир Чеповой.
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"К большому сожалению, в ходе боев погибли 12 военнослужащих вооруженных сил и один боец Национальной гвардии", - сказал он, добавив, что потери противника значительно больше. В рамках проведения операции "Граница" были уничтожены около 300 террористов и боевиков. "В рамках операции" Граница" проводятся мероприятия по задержанию экстремистов, изъятию оружия и боеприпасов. За сутки изъяты "БРДМ, КамАЗ с пулеметом, несколько ПЗРК и значительное количество стрелкового оружия ", - сообщил Чеповой.
По его словам, возле поселка Металлист Славяно-Сербского района Луганской области украинские военные уничтожили почти весь состав батальона террористов "Заря".