За прошедшие сутки в зоне АТО погибли 13 украинских военнослужащих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Владимир Чеповой.

Читайте такжеПограничники провели полную ротацию личного состава мотоманевренных групп

"К большому сожалению, в ходе боев погибли 12 военнослужащих вооруженных сил и один боец Национальной гвардии", - сказал он, добавив, что потери противника значительно больше. В рамках проведения операции "Граница" были уничтожены около 300 террористов и боевиков. "В рамках операции" Граница" проводятся мероприятия по задержанию экстремистов, изъятию оружия и боеприпасов. За сутки изъяты "БРДМ, КамАЗ с пулеметом, несколько ПЗРК и значительное количество стрелкового оружия ", - сообщил Чеповой.

По его словам, возле поселка Металлист Славяно-Сербского района Луганской области украинские военные уничтожили почти весь состав батальона террористов "Заря".