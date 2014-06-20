В бою под Ямполем погибли 7 военных из Львовской области (список)

Вчера, 19 июня, в бою под Ямполем и Закотным Донецкой области погибли семь военных из Львовской области.

Об этом сообщила УНИАН председатель Львовской облгосадминистрации Ирина Сех.

Она отметила, что погибшие военные служили в 24-й отдельной механизированной бригаде оперативного командования «Север», которая дислоцируется в городе Яворов Львовской области.

Читайте такжеПод Ямполем уничтожены около 300 боевиков

Председатель Львовской ОГА выражает соболезнования родным, близким, собратьям героев, погибших, защищая украинскую землю.

Львовская ОГА предоставила УНИАН перечень погибших военных:

Подполковник Игорь Ляшенко, командир механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ. Родился в г. Шепетовка Хмельницкой области в 1977 г., двое детей, семья живет в Яворове.

Капитан Степан Воробец, командир разведывательной роты штабного батальона 24-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ. Родился в г. Коломыя Ивано-Франковской области в 1987 г., один ребенок, семья живет в Яворове.

Читайте такжеТела погибших в катастрофе Ил-76 переправлены в Днепропетровск

Старший сержант Андрей Повстюк, заместитель командира взвода - командир разведывательного отделения штабного батальона 24-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ. Родился в г. Славута Хмельницкой области в 1983 г., осталась дочь, семья живет в Яворове.

Старший солдат Юрий Прихид, старший разведчик разведывательного отделения штабного батальона 24-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север». Родился в 1993 году в с. Семеровка Яворивского района Львовской области.

Солдат Николай Шайнога, разведчик-пулеметчик разведывательного отделения штабного батальона 24-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ. Родился в 1995 году в с. Дмитров Радеховского района Львовской области.

Читайте такжеБойцы АТО освободили от террористов Ямполь и Кировск

Солдат Виктор Сивак, разведчик разведывательного отделения штабного батальона 24-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ. Родился в 1992 году в г. Сокале Львовской области.

Солдат Виктор Семчук, разведчик-снайпер разведывательного отделения штабного батальона 24-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ. Родился в 1991 году в с. Залавье Теребовлянского района Тернопольской области.

Читайте такжеПарубий подтвердил гибель 4 бойцов "Айдара" в боях под Луганском

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в ходе боев в районе Ямполя и Закотного уничтожено около 300 боевиков. За сутки у боевиков захвачены БРДМ и «КамАЗ» с установленным на борту ДШК, ПЗРК, гранатометы и стрелковое оружие. Все оружие и техника - российского производства. Потери украинских военнослужащих - 7 погибших и 30 раненых. Боевые действия продолжаются.