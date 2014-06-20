Лидер ЛНР Болотов был шофером Ефремова — СМИ
Самопровозглашенную "Луганскую народную республику" создал сын главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова. Лидер ЛНР Валерий Болотов был его шофером и охранником.
Об этом в эфире Еспресо.TV сообщила беженка из города Счастье (Луганская область) Светлана Опарина.
Опарина, в частности, возмутилась тем, что Ефремов и дальше является народным депутатом Украины.
"Ефремов сидит в Верховной Раде, а его сын создал "Луганскую республику", - отметила женщина.
Она подчеркнула, что лидер ЛНР Болотов — это "шофер и охранник Ефремова".
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"Я хочу, чтобы все это услышали и знали. Хочу обратиться к Ефремову Александру Сергеевичу. Я знаю этого человека, который возглавлял нашу область", - заявила Опарина.
По ее словам, Ефремову принадлежат банки, шахты, заводы, рынок.
"Так грабить Луганск и Луганскую область невозможно дальше. Люди восстали от нищеты... Все, кто вышел из "регионов" и коммунистов, награбил, а потом создал фонд "Благовесть", - отметила Опарина.