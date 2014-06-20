Лидер ЛНР Болотов был шофером Ефремова — СМИ

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщила беженка из города Счастье (Луганская область) Светлана Опарина.

Опарина, в частности, возмутилась тем, что Ефремов и дальше является народным депутатом Украины.

"Ефремов сидит в Верховной Раде, а его сын создал "Луганскую республику", - отметила женщина.

Она подчеркнула, что лидер ЛНР Болотов — это "шофер и охранник Ефремова".

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"Я хочу, чтобы все это услышали и знали. Хочу обратиться к Ефремову Александру Сергеевичу. Я знаю этого человека, который возглавлял нашу область", - заявила Опарина.

По ее словам, Ефремову принадлежат банки, шахты, заводы, рынок.

"Так грабить Луганск и Луганскую область невозможно дальше. Люди восстали от нищеты... Все, кто вышел из "регионов" и коммунистов, награбил, а потом создал фонд "Благовесть", - отметила Опарина.