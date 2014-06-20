Меркель и Олландом поговорили с Путиным об Украине

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин в очередной раз выразил озабоченность непрекращающейся военной операцией на юго-востоке Украины и надежду "на то, что заверения киевского руководства о намерении остановить насилие и дать старт общенациональному диалога настроек будут немедленно реализованы".

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В свою очередь Олланд и Меркель потребовали от Путина оказать влияние на боевиков на юго-востоке Украины, пишет utro.ru.

"Франсуа Олланд и Ангела Меркель призвали президента России приложить все необходимые усилия, чтобы оказать влияние на вооруженные группы и как можно скорее достичь прекращения противостояния", - сообщили в администрации французского президента.

"В противном случае международным сообществом могут быть приняты новые меры, которые повлияют на отношения с Россией", - добавили в Елисейском дворце.

Пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт рассказал, что речь, в частности, шла о контроле за границей, через которую, по мнению Запада, в бунтующие регионы Украины доставляется вооружение, а также прибывают бойцы. Лишь в этом случае, отметил он, можно будет вести речь если не о прекращении, то хотя бы об "обуздании" огня.

Кроме того сообщается, что Меркель выступила за прямой диалог Путина и президента Украины Петра Порошенко.

Также лидеры стран обсуждали возможные последствия срыва переговоров по урегулированию проблемы задолженности за поставки российского газа для экономики и энергобезопасности Европы.

Париж и Берлин призвали Москву "возобновить переговоры по поставкам российского газа в Украину", сообщили в администрации французского президента.