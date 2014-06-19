Рада приняла закон о предоставлении льгот семьям погибших во время АТО

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 234 народных депутата из 331 зарегистрированных в сессионном зале.

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Согласно принятым изменениям, действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" распространяется на членов семей лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, которые погибли или умерли вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.