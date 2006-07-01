Янукович: помаранчевые не должны ”путаться под ногами”

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Днепропетровск для участия в совещании депутатов всех уровней от Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал сегодня на совещании, которое проходит во Дворце культуры Нижнеднепровского трубного завода, что намерен посоветоваться, как выходить из системного кризиса в Украине.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «помаранчевая» власть в Украине «обанкротилась без войны и природных катаклизмов». По мнению лидера Партии регионов, если «помаранчевые» не могут справиться с социально-экономической стагнацией, они не должны «путаться под ногами других политических сил».

В совещании депутатов всех уровней от Партии регионов в Днепропетровске принимают участие свыше 1 тыс. 200 делегатов из 10 регионов Украины – Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской областей, города Севастополя. В президиум совещания избраны, кроме В.ЯНУКОВИЧА, Евгений КУШНАРЁВ, Владимир РЫБАК, Анатолий БЛИЗНЮК, Михаил ДОБКИН, Вячеслав БОГУСЛАЕВ, Олег ЦАРЁВ.