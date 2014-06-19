Валерия Гонтарева обнародовала декларацию о доходах

Согласно документу, по итогам 2013 года Валерия Гонтарева получила 3,853 млн грн доходов, из них 1,018 млн составила зарплата.

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Из недвижимости новая глава НБУ владеет земельным участком в Киевской области площадью 900 кв м, домом на этом участке (250 кв м) и квартирой в Киеве (106 кв м).

В декларации указаны 3 автомобиля Porsche - FX35 2007 года выпуска, Panamera (2012 года выпуска) и Cayenne (2013 года выпуска).

Кроме того, Валерии Гонтаревой принадлежит текущий счет в Универсалбанке на сумму 8,25 млн грн.

Члены ее семьи (супруг и старший сын) в 2013 году получили 1,011 млн грн доходов, из которых 650,2 тыс. грн составила зарплата. Им принадлежит земельный участок с домом в Ирпене, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado (2006 года выпуска), а также депозитные и текущие счета в Универсалбанке, Дельта Банке и Альфабанке на сумму 2,42 млн грн.

Напомним, сегодня Верховная Рада одобрила назначение Валерии Гонтаревой на пост главы НБУ. За это решение проголосовали 349 депутатов.