Войска победили террористов в Ямполе

Как сообщает crime.in.ua со ссылкой на местных жителей, село разблокировано, разрушений нет. Террористы отступили, хотя, как предполагают жители поселка, на некоторых блокпостах еще остались. Но стрельбы не слышно.

Электричества в поселке нет, люди сидят по домам.

Также, взят под контроль поселок Кировск. Спустя несколько дней блокады поселка террористами туда наконец-то смогли подвезти хлеб.

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Напомним, сегодня около 4:00 силы АТО пошли в наступление на примыкающие к Красному Лиману территории, где в последние дни наблюдалось значительное скопление террористов.