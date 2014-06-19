Войска победили террористов в Ямполе
14:12, 19 июня 2014Политика
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После утренних боев сегодня, 19 июня, силы антитеррористической операции вошли в поселок Ямполь вблизи Красного Лимана.
Террористы выбиты из Ямполя / УНИАН
Как сообщает crime.in.ua со ссылкой на местных жителей, село разблокировано, разрушений нет. Террористы отступили, хотя, как предполагают жители поселка, на некоторых блокпостах еще остались. Но стрельбы не слышно.
Электричества в поселке нет, люди сидят по домам.
Также, взят под контроль поселок Кировск. Спустя несколько дней блокады поселка террористами туда наконец-то смогли подвезти хлеб.
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Напомним, сегодня около 4:00 силы АТО пошли в наступление на примыкающие к Красному Лиману территории, где в последние дни наблюдалось значительное скопление террористов.
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