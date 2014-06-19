Пять судей КС отозвали свои заявления об освобождении от должностей – Онопенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в перерыве заседания 12-го съезда судей Украины, который проходит в Киеве, журналистам сообщил председатель Совета судей Василий Онопенко. “Все 5 судей, избранные съездом, отозвали свои заявления”, - сказал он, отметив при этом, что из-за такого поворота событий съезд не будет рассматривать вопрос об избрании нового состава КС по судейской квоте, как это предусматривалось повесткой дня.

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Как стало известно журналистам, заявления отозвали судьи КС Наталия Шаптала, Василий Брынцев, Михаил Гультай, Михаил Запорожец и Олег Сергийчук.