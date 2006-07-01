УНП просит Ющенко вмешаться в ситуацию с дипломатом Соколовским

Центральный провод Украинской народной партии просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО взять под личный контроль исполнение руководством Министерства иностранных дел решения судов о восстановлении члена УНП Богдана СОКОЛОВСКОГО на дипломатической службе.

Об этом говорится в обращении Провода УНП к Президенту, текст которого передан УНИАН.

Как отмечают авторы обращения, 4 февраля 2004 года Приказом МИД Украины Б.СОКОЛОВСКИЙ был незаконно освобожден с дипломатической службы Украины - фактически за активную позицию как члена УНП. 17 ноября 2004 года Шевченковский районный суд Киева восстановил Б.СОКОЛОВСКОГО на дипломатической службе.

Как сказано в обращении руководства УНП, Б.СОКОЛОВСКИЙ в течение многих лет работал в разных научных и дипломатических должностях в МИД Украины, в посольствах Украины в ФРГ, США и Австрии и зарекомендовал себя высоким профессионалом и последовательным украинским патриотом.

К сожалению, констатируют авторы обращения, и после Помаранчевой революции МИД Украины не исполнило решения суда и начало длительную судебную волокиту. Апелляционный и Высший административный суды Украины оставили в силе решение первой инстанции о восстановлении Б.СОКОЛОВСКОГО на дипломатической службе.

Вместе с тем, говорится в обращении УНП, «несмотря на законную силу всех судебных решений, МИД Украины уже свыше двух лет уклоняется от их исполнения. Дипломат, фактически, лишен права на профессию. Не помогли в этом деле и Департамент государственной исполнительной службы Минюста Украины, прокуратура». По убеждению руководства УНП, такая позиция МИД противоречит Конституции и законам Украины и дискредитирует новую власть.

В связи с этим провод партии просит В.ЮЩЕНКО взять под личный контроль исполнение судебных решений, «восстановить опытного дипломата и патриота Б.СОКОЛОВСКОГО на дипломатической службе Украины и привлечь к ответственности виновных в его многолетних преследованиях».

Как сообщал УНИАН, Б.СОКОЛОВСКИЙ был уволен из МИД после того, как он положительно высказался о генерале СБУ Валерии КРАВЧЕНКО, который в январе 2004 года в Германии сделал заявление о том, что власть приказывает следить за оппозиционными политиками во время их пребывания за границей.

Б.СОКОЛОВСКИЙ обратился в Шевченковский районный суд г.Киева с иском к Министерству иностранных дел и министру иностранных дел Константину ГРИЩЕНКО относительно незаконного увольнения его из МИД. В своем исковом заявлении Б.СОКОЛОВСКИЙ требовал от МИД восстановления его на работе и компенсации заработной платы, которую ему не было выплачено за 14 месяцев, когда он находился в резерве МИД. Суд удовлетворил иск.

19 июля 2005 года Апелляционный суд Киева, а 21 февраля 2006 года Высший административный суд Украины оставили в силе решения Шевченковского районного суда г.Киева от 17 ноября 2004 года о восстановлении СОКОЛОВСКОГО на дипломатической службе.

Государственная исполнительная служба направила в Шевченковский райсуд г.Киева ходатайства об уголовной ответственности должностных лиц МИД в соответствии с законом.