Посол США хочет знать, зачем Украине буфер

Чрезвычайный и Полномочный посол США Вильям ТЕЙЛОР считает, что Украине необходимо вернуться к пересмотру газовых соглашений с Россией.

Об этом он сказал в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (1-7 июля).

«Мне трудно сказать, кто больше тормозит пересмотр заключенных соглашений. Должна быть создана новая переговорная команда с украинской стороны. Пока нет нового правительства - нет и команды. Но, на мой взгляд, к вопросу этих соглашений нужно возвратиться, и чем скорее, тем лучше, поскольку одно дело - обсуждать условия, объемы и цены газовых поставок летом, а другое - зимой», - сказал В.ТЕЙЛОР.

«Однако мы убеждены, что прозрачность на этапе подготовки контрактов, а также рыночная открытость схем дадут лучший результат для обеих стран. Мы уверены, что определение цен на рыночных принципах - лучше и максимально предотвращает коррупцию в сфере поставок и распределения энергоносителей. Так же вредит делу развития экономики и искусственное занижение цен», - отметил посол. «Натуральный природный газ - это товар, на который трудно определить цену, в отличие от нефти, на которую есть спотовые цены. Но понятно, что цена должна быть выше 50 долл. Впрочем, постепенный рост цен явно менее болезнен для экономики, чем шоковое одноразовое их повышение», - добавил он.

При этом В.ТЕЙЛОР подчеркнул, что США «до сих пор не понимают роли посредника, который был введен 4 января». «Вопрос соглашения от 4 января прежде всего касается двух или трех сторон. Понятно, что две стороны - это Украина и Россия. Россия - поставщик газа, Украина - его транспортер. Но есть еще Европа, потребитель этого газа и потому - третья заинтересованная сторона», - сказал он. «Кое-кто объяснял мне существование посредника тем, что это якобы буфер, созданный частной структурой и заложенный для амортизации отношений правительств Украины и России. Но я все равно не понял цели существования этого буфера. Тем более что собственность и структура посредника - довольно затемненные, теневые», - отметил В.ТЕЙЛОР.