В Мариуполе из-за боевых действий обесточен телецентр – ДТЭК
До конца дня электроснабжение телецентра планируют восстановить.
Энергоснабжающая компания «ДТЭК Донецкоблэнерго» сообщила о повреждении трансформаторной подстанции ТП-12 Мариупольских электрических сетей из-за боевых действий, в результате чего обесточен телецентр Мариуполя.
«17 июня в 23:30 в результате военных действий была повреждена и обесточена трансформаторная подстанция ТП-12 Мариупольских электрических сетей. Без напряжения остался Мариупольский телецентр», - сообщается на официальном сайте компании.
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Согласно сообщению, на данный момент персонал «ДТЭК Донецкоблэнерго» проводит ремонтно-восстановительные работы.
«Ориентировочно восстановить электроснабжение телецентра планируется до конца дня 18 июня», - отметили в компании.
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