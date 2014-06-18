В Мариуполе из-за боевых действий обесточен телецентр – ДТЭК

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Донецкоблэнерго» сообщила о повреждении трансформаторной подстанции ТП-12 Мариупольских электрических сетей из-за боевых действий, в результате чего обесточен телецентр Мариуполя.

«17 июня в 23:30 в результате военных действий была повреждена и обесточена трансформаторная подстанция ТП-12 Мариупольских электрических сетей. Без напряжения остался Мариупольский телецентр», - сообщается на официальном сайте компании.

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Согласно сообщению, на данный момент персонал «ДТЭК Донецкоблэнерго» проводит ремонтно-восстановительные работы.

«Ориентировочно восстановить электроснабжение телецентра планируется до конца дня 18 июня», - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время на востоке Украины проходит активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов.