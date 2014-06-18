Батальон «Азов» требует смелых приказов

Если бы такие приказы были, АТО уже была бы завершена, рассказали в «Азове» корреспонденту Радио Свобода.

«Нам кажется, что люди при чинах просто боятся брать на себя ответственность, зато они играют в гуманизм. А террористам это только на руку. Понимаете, если бы были отданы смелые и решительные приказы, АТО уже бы кончилась. Если в Мариуполе террористы не устояли против нас, 60 добровольцев, то вместе с профессионалами с ними бы разобрались», - рассказал доброволец с позывным «Цезарь».

По словам бойцов, главной сложностью во время антитеррористической операции в Мариуполе было то, что местные жители не осознают всех опасностей.

«Люди приходят просто посмотреть, как будто это игрушки какие-то. Складывается впечатление, что многие не поняли, что война идет», - рассказал заместитель командира пятой роты батальона «Азов» Андрей.

Сейчас бойцы батальона ежедневно тренируются и проводят стрельбы на полигоне. В течение ближайших дней ждут приказ, чтобы отправиться в самые горячие точки Украины.