Найдено и опознано тело еще одного сотрудника телеканала "Россия" - российские СМИ

Останки журналиста обнаружены на месте минометного обстрела в поселке Металлист, сообщает Интерфакс.

В прес-службе отметили, что "завтра тела обоих погибших журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка будут переданы родственникам".

В пресс-службе телекомпании сообщили, что тело Волошина опознал коллега, оператор съемочной группы Олег Денисов, также попавший под минометный обстрел.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук сообщил, что погибший сегодня под Луганском журналист российского телеканала «Россия» Игорь Корнелюк попал на территорию Украины нелегально и не был аккредитован при штабе Антитеррористической операции.

«Находясь на украинской территории, российские журналисты на Донбассе оказывали информационное сопровождение деятельности одной из террористических групп. К тому же, боевики даже не удосужились обеспечить российскую телевизионную группу средствами индивидуальной защиты – касками и бронежилетами», - отметил Тымчук.

Представитель ОБСЕ Дунья Миятович призвала украинские власти расследовать обстоятельства гибели Игоря Корнелюка.

Президент Украины Петр Порошенко по просьбе ОБСЕ настаивает на тщательном расследовании обстоятельств гибели российского корреспондента ВГТРК

В эфире телеканала ”Россия 24” корреспондент телеканала LifeNews Артур Матвеев сообщил, что все произошло в районе блокпоста возле поселка Металлист. Два минометных снаряда угодили прямо в центр группы людей, которая состояла из трех журналистов и семерых боевиков.

Корнелюку было 37 лет. Он родился в Запорожье. 1 июня 2014 года он поехал в командировку в Украину.