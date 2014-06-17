В Торезе неизвестные застрелили прохожего

Как говорится в сообщении Главного управления МВД в Донецкой области, в горотдел милиции Тореза из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен мужчина 1979 года рождения с огнестрельным ранением правого плеча. Еще один мужчина, которого везли в больницу вместе с 35-летним пострадавшим, умер в машине скорой помощи.

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Как говорится в сообщении, у скончавшегося было огнестрельное ранение грудной клетки. Сотрудники милиции установили, что ранения мужчины получили от неизвестных возле одного из магазинов города.

По этому факту возбуждено дело по ч. 2 с. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненного заключения.