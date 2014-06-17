Кернес станет на ноги в течение месяца - врач

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лечащий врач мэра, главный врач израильской клиники "Хорев" Роман Барак на пресс-конференции, которая состоялась в аэропорту "Харьков" сразу после прилета Кернеса из Израиля, где он находился на лечении.

"В течение месяца вы увидите нашего мэра на двух ногах", - сказал Барак.

Он отметил, что через 3 часа после того, как 28 апреля в клинике получили информацию о покушении, в небо поднялся специальный реанимационный самолет для перевозки Кернеса. По словам врача, "после ранений, которые получил мэр, люди почти не выживают". Барак отметил, что у него были проникающие ранения обоих легких, ранения печени, почек, селезенки, потеря до 4 литров крови - "это была тяжелая мультиорганная травма".Читайте такжеКернес уверяет, что не боится людей, заказавших покушение на него

Израильский медик подчеркнул, что харьковские медики сделали много для того, чтобы мэр выжил.

В настоящее время, по словам Барака, у Кернеса "имеется полная функция всех внутренних органов". "Интеллект не пострадал" - подчеркнул врач.

В свою очередь Кернес отметил, что и сейчас с посторонней помощью может подняться на ноги, однако призвал подождать.

В конце пресс-конференции мэра приподняли на ноги и он приветствовал людей, которые собрались на пресс-конференцию. Люди встретили его овациями.Читайте такжеКернес учится ходить

Как сообщал УНИАН, 28 апреля неизвестный из огнестрельного оружия ранил Кернеса. Мэр получил сложное ранение грудной клетки и брюшной полости. Его прооперировали в харьковской больнице неотложной помощи и срочно отправили для продолжения лечения в Израиль, где он находился до сегодняшнего дня.

Кернеса в аэропорту встречали представители духовенства, чиновники горсовета, депутаты и несколько тысяч жителей города.