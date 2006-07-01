Порошенко: заявление Мороза - ”танцы народов мира”

Народный депутат от «Нашей Украины» Петр ПОРОШЕНКО уверен, что его кандидатура на должность председателя Верховной Рады наберет необходимое количество голосов.

Как сказал он в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (1-7 июля), «под коалиционным соглашением имеются подписи членов трех фракций. Это и служит гарантией того, что кандидатура на должность спикера от коалиции, внесенная «Нашей Украиной», наберет необходимое количество голосов».

Кроме того, П.ПОРОШЕНКО отметил, что обязательным для выполнения всеми депутатами коалиции является решение ее общего собрания, где все три фракции поддержали кандидатуры П.ПОРОШЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО на должности соответственно спикера и премьер-министра - согласно коалиционным договоренностям. «Любые иные заявления по этому поводу - «танцы народов мира», - подчеркнул он.

При этом депутат добавил: «Если же представить, что кто-то будет нечестным по отношению к своим партнерам уже во время первого серьезного голосования, то для чего такая коалиция? И может ли у нее быть будущее?».

Как известно, коалиционное соглашение предусматривает, что ни одна из политических сил - участниц коалиции не имеет права вето на кандидатуры, поданные другой политической силой.

Вместе с тем 29 июня лидер СПУ Александр МОРОЗ распространил заявление, в котором попросил «Нашу Украину» заменить кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность спикера другой кандидатурой.