Порошенко: Украина выбрала европейское будущее

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в телеграмме к участникам ІV Национального Экспертного Форума "От революции к новой стране", который Институт Горшенина проводит сегодня в Киеве.

Порошенко отметил, что Украина переживает новый исторический момент.

"Сегодня мы должны заново осознать пути, которыми мы будем строить страну. Я искренне поздравляю экспертов, которые собрались на Национальный экспертный форум, в котором имел возможность принимать участие", - отмечается в телеграмме.

Президент Украины Петр Порошенко пожелал участникам ІV Национального Экспертного Форума "От революции к новой стране" плодотворной дискуссии.