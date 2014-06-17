Порошенко: Украина выбрала европейское будущее

11:42, 17 июня 2014
Политика
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Украина уже сделала свой выбор - свободы и демократии, европейских ценностей и европейского будущего. Но также необходимо не ошибиться с выбором тех путей, по которым мы придем к поставленной цели. 

Украина переживает новый исторический момент / Фото: УНИАН

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в телеграмме к участникам ІV Национального Экспертного Форума "От революции к новой стране", который Институт Горшенина проводит сегодня в Киеве.

Порошенко отметил, что Украина переживает новый исторический момент.

"Сегодня мы должны заново осознать пути, которыми мы будем строить страну. Я искренне поздравляю экспертов, которые собрались на Национальный экспертный форум, в котором имел возможность принимать участие", - отмечается в телеграмме.

Президент Украины Петр Порошенко пожелал участникам ІV Национального Экспертного Форума "От революции к новой стране" плодотворной дискуссии.

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