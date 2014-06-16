Порошенко в ближайшее время сменит руководство ГПУ, Нацбанка и МИД - нардеп
16:29, 16 июня 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко на встрече с лидерами парламентских фракций назвал кандидатуры новых руководителей Национального банка, Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел.
Президент готов сменить руководство Генпрокуратуры, Нацбанка и МИД - Тягнибок / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок сообщил журналистам после завершения встречи с президентом.Читайте такжеВо время консультаций Порошенко с лидерами фракций будут обсуждаться кадровые вопросы
“Президент озвучил намерения, чтобы в ближайшее время в парламент вынести кандидатуры генерального прокурора, председателя Национального банка и министра иностранных дел. Он также назвал фамилии, но я бы не хотел быть первым источником. Тем более, что эти фамилии уже где-то там гуляли”, - сказал Тягнибок.
Также он добавил, что на все эти три должности президент предложил других людей, чем те, кто сейчас руководит в Нацбанке, Генпрокуроре и МИД.
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