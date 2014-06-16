В результате артобстрела Амвросиевки ранены 3 человека, повреждены 22 частных дома

Три человека пострадало в результате артиллерийского обстрела боевиками г. Амвросиевка Донецкой области. Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 15 июня неизвестные с артиллерийского оружия обстреляли г. Амвросиевку.

"Три человека пострадало. У них были диагностированы колото-резаные раны голени, венозное кровотечение, гемологический шок. Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении", - сказал он.

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По словам собеседника "ОстроВа", в ходе обстрела были повреждены 22 частных дома и полностью разрушено 2 магазина.

Как сообщалось, вчера, 15 июня, спикер АТО Владислав Селезнев сообщил, что ночью боевики, пытаясь уничтожить позиции украинских военных, открыли огонь по жилым кварталам Амвросиевки.

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"Прошлой ночью, пытаясь нанести огневое поражение по позициям украинских военнослужащих, которые дислоцированы в районе н.п. Амвросиевка, боевики, используя, вероятно, системы залпового огня БМ-21 Град попали в кварталы Амвросиевки, где проживают мирные жители", - написал он.

Тогда же идание amvrosievka.dn.ua сообщило, что по городу распространяется информация о разрушениях в районе Центрального рынка, автовокзала, больницы и СПТУ-155. Также есть сообщения, что в городе затруднено движение транспорта.