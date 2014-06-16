Фракция "Батькивщина" предлагает срочно расторгнуть все военные соглашения с РФ

Об этом сообщил руководитель фракции "Батькивщна" Сергей Соболев в понедельник на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

"Когда до этого времени военная техника поставляется в РФ, мы обслуживаем ядерные боеголовки РФ, как это предусмотрено договорами о едином экономическом пространстве, об СНГ и всеми другими соглашениями: это напоминает 1941 год, когда фашисты начали атаковать Советский Союз, а Советский Союз продолжал поставлять оружие и уголь оккупантам", - отметил Соболев.Читайте такжеРФ обсудит с Францией покупку "Мистралей" на выставке Eurosatory

Кроме того он сообщил, что фракция проанализировала законопроект о введении военного положения в Донецкой и Луганской областях и считает, что такое решение может реально защитить права и свободы наших граждан и позволить проводить достаточно активные действия Вооруженным силам Украины с целью прекращения террора, начатого Путиным и РФ против Украины.