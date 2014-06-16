Прокуратура взялась за дело о разграблении Киевского бронетанкового завода

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины: «Должностные лица, а именно директор Куташев и его заместитель Яковец государственного предприятия «Киевский бронетанковый завод» осуществили разукомплектование и хищение узлов и агрегатов танков и другой военной техники, находившейся на предприятии для ремонта. Похищенные детали реализовывались за рубежом, а полученные за это деньги в сумме свыше 2,3 млн. грн. использовались по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

Во время правления Яковца на Киевском бронетанковом заводе были разворованы и разукомплектованные танки и БТР-ы Министерства обороны Украины.

Куташев к этому времени занимает должность директора «Киевского бронетанкового завода», ему также инкриминируется покрывания т.н «титушек» во время зимних событий на Майдане.

Временно исполняющий обязанности директора проведя ревизионную проверку обратился в прокуратуру по фактам хищения на заводе, а именно Яковцом и Куташевым.

Оказалось, что в течение 2011-2013 годов были незаконно демонтированы алюминиевые катки из танков стоимостью свыше 330 тыс. грн, которые в дальнейшем использовались для комплектования бронетехники, которая реализовывалась на внешнем рынке.

Кроме того, Яковец и Куташев растратили имущество завода почти на 2 млн. грн .

Прокуратура направила ходатайство об освобождении данных лиц с должностей, чтобы они не влияли на следствие. Также есть подозрения, что за Куташева и Яковца могут заступаться и препятствовать следствию их "покровители", которые находятся на высоких должностях, сотрудники Укроборонпрома и сыновья Яковца и Куташева, которые работают в СБУ.

В пресс-службе прокуратуры Центрального региона Украины сообщают, что сведения об уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, если она повлекла тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.