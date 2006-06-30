Украина договорилась с Туркменистаном насчет газа

Украинская делегация сегодня в ходе переговоров в Ашхабаде согласовала график погашения задолженности перед Туркменистаном за ранее поставленный природный газ в сумме 64 млн. долл. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Иван ПЛАЧКОВ сегодня в аэропорту "Борисполь", после прилета из Ашхабада, передает канал 1+1.

По его словам, Украина в счет расчетов за газ поставит в Туркменистан до сентября-октября трубы большого диаметра на сумму 59,468 млн. долл. и другое оборудование на сумму 4,732 млн.

Как сообщал УНИАН, в ходе переговоров Туркменистан предложил Украине покупать газ по 100 долл. за тысячу кубометров и решать с Россией вопросы транзита.

Украина, в свою очередь, предложила Туркменистану возобновить действие контракта на прямые поставки туркменского газа в 2006 году по 60 долл. за тыс. куб. м.

По словам И.ПЛАЧКОВА, украинская сторона не приняла предложение Туркменистана, и в свою очередь предложила до 2007 года работать в соответствии с контрактом, а в 2007 году продолжить переговоры относительно объемов газа и его цены.

Напомним, 29-30 июня 2006 года в Ашхабаде находилась украинская делегация во главе с министром топлива и энергетики Иваном ПЛАЧКОВЫМ, которая провела переговоры в Министерстве нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана.

Справка УНИАН. В декабре 2005 года между Украиной и Туркменистаном был подписан межправительственный договор на поставку в 2006 году 40 млрд. куб. м туркменского газа в Украину, но поставок до сих пор не проводилось.

Украина заявляла о намерении возобновить со второго полугодия поставки туркменского газа, порядка 10-11 млрд. кубометров газа по 60 долл. за 1 тыс. кубометров.

Обязательства "Нафтогаза Украины" за поставленный до 2006 года туркменский газ по состоянию на 5 июня составляли 64,2 млн. долл. Компания в счет расчетов за газ планировала поставить в Туркменистан до сентября-октября трубы большого диаметра на сумму 59,468 млн. долл. и другое оборудование на сумму 4,732 млн.