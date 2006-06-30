Европа решит, будет ли украинский Кабмин ”в законе”

Министр юстиции Сергей ГОЛОВАТЫЙ обратился в Европейскую Комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия) с просьбой провести экспертизу законопроекта о Кабинете Министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Отмеченный законопроект подготовило Министерство юстиции, он был одобрен на заседании правительства 15 июня текущего года, отмечают в пресс-службе.

Ожидается, что предварительные выводы экспертов Венецианской комиссии по законопроекту будут готовы в сентябре 2006 года, а окончательно они будут одобрены в октябре во время очередной пленарной сессии Комиссии.

Экспертиза законопроекта в Венецианской Комиссии осуществляется с целью учета ее заключения при рассмотрении законопроекта в Верховной Раде Украины.