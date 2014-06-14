Возле Администрации президента нашли взрывное устройство
12:46, 14 июня 2014Политика
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Человек, который заложил взрывчатку, был замечен, но сбежал с места, не успев привести заряд в боевое положения
Возле Администрации президента нашли взрывное устройство / president.gov.ua
Сегодня ночью у одного из въездов в здания Администрации президента Украины на улице Банковой наряд Управления государственной охраны обнаружил самодельное взрывное устройство.
Как сообщили УНИАН в УДО, по предварительным данным, устройство состояло из нескольких гранат Ф-1 и РГД, дополнительных поражающих элементов и мобильного телефона.
Человек, который заложил взрывчатку, был замечен, но сбежал с места, не успев привести заряд в боевое положения.
По данному факту работают специалисты УГО, СБУ, МВД.
В свою очередь, в пресс-центре Службы безопасности Украины УНИАН сообщили, что изъятые предметы направлены на экспертизу.
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