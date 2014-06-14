Возле Администрации президента нашли взрывное устройство

Сегодня ночью у одного из въездов в здания Администрации президента Украины на улице Банковой наряд Управления государственной охраны обнаружил самодельное взрывное устройство.

Как сообщили УНИАН в УДО, по предварительным данным, устройство состояло из нескольких гранат Ф-1 и РГД, дополнительных поражающих элементов и мобильного телефона.

Человек, который заложил взрывчатку, был замечен, но сбежал с места, не успев привести заряд в боевое положения.

По данному факту работают специалисты УГО, СБУ, МВД.

В свою очередь, в пресс-центре Службы безопасности Украины УНИАН сообщили, что изъятые предметы направлены на экспертизу.

