Россия не имеет морального права обвинять Украину — Минюст

Такую уверенность в эфире телеканала "Украина" высказал министр юстицииПавел Петренко, пишет Gazeta.ua.

В частности, комментируя обвинения Россией украинских военных, которые якобы пересекли государственную границу РФ в Ростовской области в ночь на 13 июня, Петренко напомнил, что наш северный сосед давно нарушил покой и территориальную целостность Украины.

"Российская Федерация, которая фактически ввела войска на территорию Украины в Крыму, осуществила военную агрессию, не имеет никакого морального права обвинять Украину", - заявил министр юстиции.

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Он отметил, что в восточных областях Украины действуют очень много диверсионных групп из Российской Федерации, ими используется оружие РФ.

"Российские заявления выглядят очень бледно в этой ситуации, когда фактически РФ ведет необъявленную войну против Украины", - убежден Петренко.

Напомним, российские власти обвиняют украинских военных в пересечении государственной границы России в Ростовской области в ночь на 13 июня. Согласно сообщению, украинская боевая машина пехоты, которая якобы нарушила границу, остановилась на территории России в районе города Миллерово.

Как следствие, президент России Владимир Путин поручил МИД РФ выступить с демаршем перед украинской стороной.