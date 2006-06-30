БЮТ отнял коалицию у Черновецкого

Председатель фракции БЮТ в Киевском городском совете Виктор МАНЖУРА заявляет о согласии фракций Социалистической партии Украины, „ПОРЫ-ПРП” и “Гражданского актива Киева” создать демократическую коалицию в Киевсовете.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Киевском городском совете, об этом он сказал, информируя сегодня на заседании фракции о ходе коалиционных переговоров с фракциями Киевсовета политических сил, которые поддерживали Президента Виктора ЮЩЕНКО на президентских выборах.

Сейчас, по словам В.МАНЖУРЫ, разрабатывается документ, который будет регламентировать деятельность коалиции.

Также для обеспечения эффективной работы постоянных Комиссий Киевского городского совета и соблюдения законности при их формировании депутаты БЮТ поддержали Проект решения о внесении изменений о количественном составе постоянных комиссий Киевсовета. Проект направлен на то, чтобы обеспечить пропорциональное представительство депутатов от политических сил, которые представлены в постоянных комиссиях Киевсовета, отметили в пресс-службе фракции БЮТ в столичном горсовете.

Как сообщал УНИАН, сегодня Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил уверенность, что ему удастся сохранить нынешнее большинство в Киевсовете, несмотря на создание коалиции между БЮТ, «Нашей Украиной» и СПУ в парламенте.

«Я оптимист. Я верю в то, что здравый смысл победит, а у меня хватит организационных способностей сплотить депутатов вокруг правильных моих шагов и их шагов», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщалось, сейчас в Киевсовете образована коалиция с участием “Нашей Украины”, Партии регионов и Блока Леонида Черновецкого. Также к большинству Киевсовета присоединилась часть депутатов «Гражданского актива Киева», СПУ, Блока Виталия Кличко ПОРА-ПРП, Народного блока Литвина.