Террористы из "ДНР" и "ЛНР" начали нападать друг на друга в Луганске

В ночь с 12 на 13 июня в городе Луганске представители самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики» совершили вооруженное нападение на штабы аналогичной «Луганской Народной Республики», расположенные в помещениях областных управлений СБУ и ГАИ.

Читайте такжеЦарев приехал к террористов в Луганск - СМИОб этом УНИАН сообщили источники в СБУ.

В результате столкновения один из боевиков ЛНР погиб, а трое получили ранения.