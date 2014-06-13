Террористы из "ДНР" и "ЛНР" начали нападать друг на друга в Луганске

11:53, 13 июня 2014
Политика
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Боевики "ДНР" напали в Луганске на террористов из «Луганской Народной Республики».

Радио Свобода

В ночь с 12 на 13 июня в городе Луганске представители самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики» совершили вооруженное нападение на штабы аналогичной «Луганской Народной Республики», расположенные в помещениях областных управлений СБУ и ГАИ.

Читайте такжеЦарев приехал к террористов в Луганск - СМИОб этом УНИАН сообщили источники в СБУ.

В результате столкновения один из боевиков ЛНР погиб, а трое получили ранения.

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