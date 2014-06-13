Террористы из "ДНР" и "ЛНР" начали нападать друг на друга в Луганске
11:53, 13 июня 2014Политика
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Боевики "ДНР" напали в Луганске на террористов из «Луганской Народной Республики».
Радио Свобода
В ночь с 12 на 13 июня в городе Луганске представители самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики» совершили вооруженное нападение на штабы аналогичной «Луганской Народной Республики», расположенные в помещениях областных управлений СБУ и ГАИ.
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В результате столкновения один из боевиков ЛНР погиб, а трое получили ранения.
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