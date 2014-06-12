Объявленный в розыск экс-нардеп Царев объявился в Донецке

Лишенный депутатских полномочий и объявленный в розыск генеральной прокуратурой Украины Олег Царев 12 июня посетил Донецк, сообщает 62.ua.

Царев вместе с депутатом Госдумы РФ Алексеем Журавлевым и премьер- министром самопровозглашенной "ДНР" Александром Бородаем в помещении Донецкой ОГА провели брифинг.

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На нем Олег Царев рассказал, что в Москве открылся офис "Народного фронта" для гуманитарной помощи "ДНР" и "ЛНР".

"У нас есть определенная сумма и мы будем осуществлять какие-то определенные гуманитарные акции. Мы уже начали работать и уже 15 регионов РФ заявили о том, что готовы с нами сотрудничать", - заявил Царев.

Как сообщалось ранее, 11 июня Олег Царев побывал в Луганске.