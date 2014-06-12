Генпрокурор рассказал подробности досрочного освобождения Лозинского

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры со ссылкой на и.о. генпрокурора Олега Махницкого.

Он напомнил, что решение суда о досрочном освобождении Лозинского принималось исходя из заключения экспертизы состояния здоровья Лозинского. По его словам, эта экспертиза была очень противоречивой. Махницкий отметил, что суд необоснованно отклонил все ходатайства прокуратуры, которые обращали внимание на неоднозначность этого заключения, и принял решение об освобождении Лозинского. Он также напомнил, что прокуратура подала апелляцию на соответствующее постановление суда. В то же время суд, не дождавшись рассмотрения суда апелляционной инстанции, освободил Лозинского.

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«Не было никаких законных оснований его освобождать. На сегодняшний день он, согласно закону, еще должен находиться под стражей. Потому что суд принял незаконное решение и, не дождавшись рассмотрения судом апелляционной инстанции, несмотря на то, что была внесена апелляция, он выдал судебное решение на руки, что решение вступило в действие», - отметил он.

Махницкий заметил, что все эти действия имеют признаки спланированности, поскольку задолго до этого Лозинского поместили в медицинское заведение колонии и т. п.

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Он сообщил, что сегодня также проводится расследование управлением внутренней безопасности Генеральной прокуратуры. «Будет дана оценка всем лицам, которые принимали участие в этом, и по каждому, в соответствии с его действиями, будут приняты соответствующие решения», - отметил и.о. генпрокурора.

Махницкий заверяет, что его ведомством были приняты все меры, чтобы Лозинский не мог сбежать, в том числе за границу. Во время ведения наблюдения за Лозинским, в районе Белой Церкви, было принято решение о его задержании до рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.

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Как сообщал УНИАН, бывший депутат Верховной Рады Лозинский, осужденный за убийство, 11 июня досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья.

Прокуратура Киевской области внесла апелляционную жалобу на постановление Бориспольского горрайонного суда об освобождении Лозинского и начала расследование в отношении руководства колонии Бориспольской исправительной колонии №119, где содержался экс-депутат.

Сегодня, 12 июня, министр МВД Арсен Аваков сообщил, что Лозинского задержали и доставили назад в колонию.

Справка УНИАН. В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил экс-депутата к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам снова смягчил приговор Лозинскому и уменьшил наказание до 10 лет заключения.