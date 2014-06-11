СБУ завела дело в отношении организатора нападения на украинских военных под Амвросиевской

Дело возбуждено по ч.2 ст.258 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса ("террористический акт"; "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Как сообщает пресс-центр СБУ, человек подозревается в совершении в конце апреля вооруженного нападения на военнослужащих 25-й отдельной воздушной десантной бригады военно-десантных войск вооруженных сил.

Подозреваемый вместе с более 50-ю вооруженными боевиками вел прицельный огонь из автоматического оружия по украинским военнослужащим, которые защищали блокпост в Амвросиевском районе Донецкой области. Десантникам удалось отбить атаку боевиков и задержать их руководителя. При задержании он был одет в военную форму без опознавательных знаков и балаклаву, при себе он имел боевую гранату РГД-5, автомат АКС-74 и магазины с боевыми патронами.

Читайте такжеСБУ задержала двух граждан Украины, которые по заданию спецслужб РФ готовили диверсии

По словам подозреваемого, он является одним из лидеров террористической группы, которая действует на востоке Украины, так называемой "Русской православной армии". Оружие и боеприпасы он получил в здании Управления СБУ в Донецкой области от лидеров донецких сепаратистов.

По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержание под стражей.