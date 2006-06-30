Ющенко внесет кандидатуру Тимошенко во вторник

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов во вторник, 4 июля, внести в Верховную Раду кандидатуру для утверждения на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал сегодня журналистам перед отлетом в Германию на матч Украина-Италия в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу 2006 года.

По словам В.ЮЩЕНКО, необходимо наладить диалог между парламентским большинством и оппозицией. «Если исходить из тех планов, которые мы в рамках переговоров достигли с большинством и оппозицией сегодня, то можно надеяться, что в ближайшую неделю будет возобновлена конструктивная работа парламента и в рамках этой работы я готов во вторник подать представление на премьер-министра», - сказал Президент.

Как известно, на должность премьер-министра Украины от Коалиции демократических сил (“Наша Украина”, БЮТ и СПУ) претендует БЮТ, а именно – лидер этого блока Юлия ТИМОШЕНКО