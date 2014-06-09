В Мариуполе боевики стреляли друг в друга из-за ссоры - СМИ
22:36, 09 июня 2014Политика
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В Мариуполе Донецкой области минувшей ночью поссорились несколько боевиков. Как утверждают следователи, один из них - известный боевик, снайпер по прозвищу "Хандер".
Именно он убил второго боевика. Возможно, "Хандер" - это тот, кто участвовал в расстреле начальника городского райотдела милиции Мариуполя.
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Эта информация предварительная, она проверяется, передает ТСН.
Напомним, сегодня днем командир спецбатальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил о том, что силовики проводят спецоперацию в Мариуполе.
Комбат "Донбасса" опроверг информацию о том, что под Мариуполем раздавались взрывы и пылал аэропорт и заявил о том, что в городе успешно проходит спецоперация силовиков.
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