В Мариуполе боевики стреляли друг в друга из-за ссоры - СМИ

Именно он убил второго боевика. Возможно, "Хандер" - это тот, кто участвовал в расстреле начальника городского райотдела милиции Мариуполя.

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Эта информация предварительная, она проверяется, передает ТСН.

Напомним, сегодня днем командир спецбатальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил о том, что силовики проводят спецоперацию в Мариуполе.

Комбат "Донбасса" опроверг информацию о том, что под Мариуполем раздавались взрывы и пылал аэропорт и заявил о том, что в городе успешно проходит спецоперация силовиков.