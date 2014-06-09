В Луганской области боевики похитили адвоката - СМИ

Вчера, 8 июня около в 14.30 в г.Рубежное Луганской области четверо боевиков в камуфляже, вооруженные автоматами, ворвались в квартиру к местному жителю, работающему адвокатом, силой вывели его из жилища, посадили в свою машину и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает интернет-ресурс "0642", со ссылкой на местных правоохранителей, которые проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения похищенного.

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