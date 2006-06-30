Над пассажирами поездов проведет эксперимент еще и Костусев

Антимонопольный комитет Украины (АМК) не будет возражать против введения обязательного питания в поездах, если эксперимент покажет заинтересованность граждан в этом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы АМК Юрий КРАВЧЕНКО сегодня журналистам.

«Если дадут добро, то АМК не будет возражать», - отметил он.

По его словам, Комитет получил сообщение от Юго-Западной железной дороги о том, что на данный момент проводится эксперимент с введением обязательного питания, которое включается в стоимость билета, на двух поездах сообщением Киев-Москва в СВ и купе-вагонах. «Я только пожелал бы успеха, если 60-70% (пассажиров - УНИАН) поддержат это», - отметил он.

На вопрос, сколько надо набрать голосов для введения питания, Ю.КРАВЧЕНКО отметил, что более 50%.

В тоже время представитель АМК подчеркнул, что если в ходе реализации этой услуги потребителям граждане начнут обращаться в АМК, то Комитет будет реагировать на данную ситуацию и разбираться в ней.

При этом, отметил Ю.КРАВЧЕНКО, «Укрзализныце» следует избегать термина «обязательное питание», поскольку каждый должен иметь выбор. По его мнению, в случае введения такой услуги должны быть билеты как включающие питание, так и не включающие.